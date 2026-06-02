Milano Sala | Toro in Galleria? Guardo con divertimento lasciamo finire il restauro
Un toro di grandi dimensioni è stato posizionato in Galleria a Milano. Il sindaco ha commentato: “Guardo con divertimento, lasciamo finire il restauro”. Ha aggiunto che, se i problemi della città si riducono a questo, non sono così gravi, ma ha comunque sottolineato che i problemi ci sono. La statua resterà in esposizione fino al termine dei lavori di restauro. Nessuna informazione su eventuali autorizzazioni o proteste legate all’installazione.
Home > Video > “Guardo con un po’ di divertimento, verrebbe da pensare se i problemi sono questi vuol dire che non abbiamo problemi a Milano, invece i problemi ce li abbiamo. Leggevo che stamattina il restauratore che dice di lasciarlo finire. Ecco, lasciamolo finire”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, commentando le polemiche sui lavori di restauro del toro in Galleria Vittorio Emanuele II. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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GALLERIA, SALA: MOSAICO TORO, LASCIAMO FINIRE LAVORI: VORREI PROBLEMI COSÌ...
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