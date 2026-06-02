Milano Sala | Toro in Galleria? Guardo con divertimento lasciamo finire il restauro

Notizia in breve

Un toro di grandi dimensioni è stato posizionato in Galleria a Milano. Il sindaco ha commentato: “Guardo con divertimento, lasciamo finire il restauro”. Ha aggiunto che, se i problemi della città si riducono a questo, non sono così gravi, ma ha comunque sottolineato che i problemi ci sono. La statua resterà in esposizione fino al termine dei lavori di restauro. Nessuna informazione su eventuali autorizzazioni o proteste legate all’installazione.