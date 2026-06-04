Il mosaico del toro nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano è stato restaurato e riposizionato. Tuttavia, alcuni visitatori hanno criticato la riparazione, sostenendo che il mosaico è stato alterato. La polemica si concentra sulla modifica agli elementi originali dell’opera. Nessuna decisione ufficiale è stata comunicata riguardo alle modalità di restauro. La questione ha generato discussioni tra appassionati e critici d’arte. Il mosaico resta visibile nel suo luogo storico, ma il dibattito continua.

Il celebre mosaico del toro nella Galleria Vittorio Emanuele II di Milano è tornato al suo posto dopo l’ultimo restauro, ma l’entusiasmo per il recupero di uno dei simboli più amati della città si è rapidamente trasformato in polemica, tutto questo per una piccola novità: l’assenza degli attributi dell’animale. Non è passata inosservata a cittadini e turisti, infatti, la mancanza (o il ridimensionamento) delle parti intime del toro, “ usate ” da sempre per un rito scaramantico praticato da decenni. La mattina di sabato 31 maggio 2026, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli, ha annunciato sui social la conclusione dei lavori, pubblicando fotografie del mosaico appena restaurato e complimentandosi con l’artigiano che ha curato il restauro, Gianluca Galli, specialista in materiali lapidei. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Milano resta senza il suo rito più famoso? Il toro restaurato scatena una polemica molto particolare

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