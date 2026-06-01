Durante il ponte del 2 giugno, molti turisti a Milano si sono recati in Galleria Vittorio Emanuele per il tradizionale rito di toccare i genitali del mosaico del toro come portafortuna. Tuttavia, il mosaico è stato coperto da un foglio bianco e transenne impedendo l’accesso. Non sono stati segnalati interventi di rimozione o modifiche recenti al mosaico. La pratica di sfiorare il mosaico rimane diffusa tra i visitatori, anche se attualmente non praticabile.

I tanti turisti accorsi a Milano per il ponte del 2 giugno cercano il mosaico del toro in Galleria Vittorio Emanuele per compiere il tradizionale rito portafortuna — girare sul tallone sui genitali dell’animale — ma trovano transenne e il mosaico coperto da un foglio bianco. Durante i lavori di ristrutturazione infatti, i testicoli del toro non sono stati rifatti. C’è chi non si rassegna e improvvisa un lancio di monetine nel cantiere come nuovo gesto scaramantico, inventando al volo un rito sostitutivo. E c’è chi non resiste alla battuta: “È la metafora di quello che è diventata Milano”, azzardano alcuni, tra il serio e il faceto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Toro in Galleria senza testicoli, i turisti a Milano gettano monetine: ecco il nuovo rito portafortuna

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Milano, il restauro del toro in Galleria consumato dalla scaramanzia

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