Milano – Camminano eleganti sul marciapiede, planano sui giardini delle case, si sentono a casa nei prati delle scuole del quartiere. “Quando portiamo i bambini al cancello, al mattino, a volte fanno la ruota e ci incantano. Volete sapere quanti sono? Ne abbiamo contati 17. Non sono di nessuno e sono di tutti”. C’è uno spicchio di Milano alla periferia ovest in cui una colonia di pavoni vive libera. Succede a Quinto Romano, dove questi animali sono considerati parte del quartiere a tutti gli effetti. Nessuno si stupisce più di vederli, anzi i cittadini ci camminano fianco a fianco. E non è strano vedere anziani con i sacchetti della spesa accanto alle code variopinte, né mamme con i bimbi per mano che si spartiscono la strada con questi uccelli maestosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Milano, Quinto Romano come Punta Marina: una colonia di pavoni nel quartiere. “Qui da anni, sono uno spettacolo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Punta Marina, la colonia di pavoni torna a dividere: il Comune punta al censimento degli esemplariA Punta Marina, la colonia di pavoni continua a essere al centro di discussioni tra residenti e amministrazione.

Parte la 'conta' dei pavoni a Punta Marina: il Comune avvia il censimento della coloniaIl Comune di Ravenna ha deciso di avviare un censimento sulla colonia di pavoni presenti a Punta Marina, per conoscere il numero esatto di esemplari...

Temi più discussi: FringeMi Festival 2026: il programma ufficiale; Foto Meteo: temporale in lontananza; Riparte la stagione di Acquatica Park; Tabellino partita Quinto Romano vs Cob 91.

Concessione per 90 anni di un’area comunale a Quinto Romano ? #Milano #9maggio x.com

Aiuto: Prima guerra come Milano contro Venezia reddit

Meteo Milano Quinto Romano Sabato 16Il grafico si costruisce sovrapponendo 20 possibili evoluzioni partendo da condizioni iniziali opportunamente variate, simulando quindi tutti i possibili comportamenti dell'atmosfera. Tanto più vicino ... ilmeteo.it

Che tempo faceva a Milano Quinto Romano il 26 Aprile 2025 - Archivio Meteo Milano Quinto Romano- seleziona provincia - Bergamo (BG) Brescia (BS) Como (CO) Cremona (CR) Lecco (LC) Lodi (LO) Mantova (MN) Milano (MI) Monza e Brianza (MB) Pavia (PV) Sondrio (SO ... ilmeteo.it