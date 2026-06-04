Milano Quinto Romano come Punta Marina | una colonia di pavoni nel quartiere Qui da anni sono uno spettacolo

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel quartiere di Quinto Romano a Milano, una colonia di pavoni vive liberamente. Passeggiano sul marciapiede, si posano sui prati delle case e si spostano tra i giardini delle scuole. La presenza di questi uccelli è nota da anni tra i residenti, che li osservano spesso mentre si muovono con movimenti eleganti. La colonia si distingue per la varietà di pavoni che popolano l’area, creando un’atmosfera insolita nel quartiere.

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Milano –  Camminano eleganti sul marciapiede, planano sui giardini delle case, si sentono a casa nei prati delle scuole del quartiere. “Quando portiamo i bambini al cancello, al mattino, a volte fanno la ruota e ci incantano. Volete sapere quanti sono? Ne abbiamo contati 17. Non sono di nessuno e sono di tutti”. C’è uno spicchio di Milano alla periferia ovest in cui una colonia di pavoni vive libera. Succede a Quinto Romano, dove questi animali sono considerati parte del quartiere a tutti gli effetti. Nessuno si stupisce più di vederli, anzi i cittadini ci camminano fianco a fianco. E non è strano vedere anziani con i sacchetti della spesa accanto alle code variopinte, né mamme con i bimbi per mano che si spartiscono la strada con questi uccelli maestosi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Milano, Quinto Romano come Punta Marina: una colonia di pavoni nel quartiere. “Qui da anni, sono uno spettacolo”
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