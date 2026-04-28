Punta Marina la colonia di pavoni torna a dividere | il Comune punta al censimento degli esemplari

A Punta Marina, la colonia di pavoni continua a essere al centro di discussioni tra residenti e amministrazione. Il Comune ha annunciato l’intenzione di effettuare un censimento degli esemplari presenti, mentre alcuni cittadini si lamentano dei rumori e della sporcizia causati dagli animali. La presenza degli uccelli attira turisti e bambini, ma genera anche disagi abitativi per alcune persone nella zona.

Un'attrazione per turisti e bambini, ma anche una causa, per alcuni costante, di rumori fastidiosi e sporcizia. Quella dei pavoni di Punta Marina da almeno una decina di anni è una storia che puntualmente torna a far discutere con una contrapposizione netta tra chi vorrebbe sparissero, chi.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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