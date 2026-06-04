Milano questione sicurezza Comitato con Piantedosi e Sala

Da tv2000.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano si è tenuta una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato il ministro Piantedosi e il sindaco. La convocazione arriva dopo le recenti violenze avvenute in città. Durante l’incontro sono stati discussi interventi e misure per migliorare la sicurezza urbana. Non sono state comunicate decisioni specifiche o piani immediati. La riunione si inserisce nel quadro delle attività di coordinamento tra autorità locali e nazionali.

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A Milano, dopo le ultime violenze, riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con il ministro Piantedosi. Servizio di Franco Rossi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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