Milano, questione sicurezza. Comitato con Piantedosi e Sala

Notizia in breve

A Milano si è tenuta una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato il ministro Piantedosi e il sindaco. La convocazione arriva dopo le recenti violenze avvenute in città. Durante l’incontro sono stati discussi interventi e misure per migliorare la sicurezza urbana. Non sono state comunicate decisioni specifiche o piani immediati. La riunione si inserisce nel quadro delle attività di coordinamento tra autorità locali e nazionali.