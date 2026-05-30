Milano abusi sessuali a scuola | arrestato un maestro colto sul fatto

Notizia in breve

Un insegnante di circa 30 anni è stato arrestato dai carabinieri a Milano per aver commesso abusi sessuali in classe. È stato colto sul fatto mentre compiva atti impropri durante l’orario scolastico. L’arresto è stato eseguito immediatamente dopo il intervento delle forze dell’ordine. La scuola è stata informata dell’accaduto. Le indagini sono in corso per verificare eventuali altri episodi.