Milano abusi sessuali a scuola | arrestato un maestro colto sul fatto

Da ildifforme.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un insegnante di circa 30 anni è stato arrestato dai carabinieri a Milano per aver commesso abusi sessuali in classe. È stato colto sul fatto mentre compiva atti impropri durante l’orario scolastico. L’arresto è stato eseguito immediatamente dopo il intervento delle forze dell’ordine. La scuola è stata informata dell’accaduto. Le indagini sono in corso per verificare eventuali altri episodi.

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A Milano un insegnante di circa trent’anni è stato arrestato dai carabinieri per abusi sessuali in flagranza di reato durante l’orario scolastico. L’inchiesta riguarda almeno sei minori Una vicenda drammatica ha scosso il mondo della scuola milanese. Un maestro di una terza elementare in servizio in una scuola pubblica dell’hinterland diMilanoè stato arrestato con l’accusa diviolenza sessuale aggravata su minori.L’uomo, poco più che trentenne, è stato bloccato ieri dai carabinieri direttamenteall’interno dell’istitutodopo essere statocolto in flagranza di reatonei confronti di due bambini. L’operazione è scattata dopo circa un’ora dall’inizio delle lezioni, su disposizione della pmRosaria Stagnaroe della responsabile del pool fasce deboli della Procura di Milano,Letizia Mannella, che coordinano l’indagine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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