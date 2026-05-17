Dopo l’incidente a Modena, dove un uomo ha investito diversi passanti, ferendone otto, il leader della Lega ha commentato pubblicamente. Ha chiesto di revocare la cittadinanza a chi commette reati, sottolineando la necessità di adottare misure più stringenti sull’immigrazione e sulla sicurezza. La vicenda ha suscitato reazioni politiche, mentre le autorità stanno valutando le responsabilità e le eventuali conseguenze legali per l’autore dell’incidente. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle indagini in corso.

Dopo i fatti di Modena, in cui Salim El Koudri ha travolto con l’auto numerosi passanti ferendone otto, Matteo Salvini è intervenuto duramente chiedendo misure più severe in materia di immigrazione e sicurezza.Il leader della Lega ha definito El Koudri “il criminale ‘di seconda generazione’” che " a Modena ha falciato, con la sua auto a folle velocità, dei passanti innocenti. Fermato da coraggiosi cittadini nonostante avesse un coltello, è stato arrestato. Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame". Sul tema della revoca dei permessi e della cittadinanza, Salvini ha ribadito la sua linea: "Permesso di soggiorno e... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Modena, Matteo Salvini: "Revocare la cittadinanza a chi commette reati"

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Auto sulla folla a Modena, Salvini: per reati gravi revocare anche cittadinanza

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