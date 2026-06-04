Milano Marittima | 5 giovani denunciati dopo la rissa di Pasqua

Cinque giovani sono stati denunciati a Milano Marittima dopo una rissa avvenuta durante le festività di Pasqua in viale 2 Giugno. Un uomo ha subito quattro fratture alla mano, ma non sono stati riferiti dettagli sulle modalità dell'aggressione. Non sono stati forniti elementi sul motivo per cui i passanti non abbiano intervenuto durante l'evento violento. Le autorità stanno indagando sui fatti e identificando i responsabili.

Come ha fatto Mino Spano a subire quattro fratture alla mano?. Perché i passanti non sono intervenuti durante l'aggressione in viale 2 Giugno?. Chi sono i cinque giovani denunciati dai carabinieri per la rissa?. Quali conseguenze fisiche dovrà affrontare Spano durante tutta l'estate?.? In Breve Cinque ragazzi tra 18 e 21 anni denunciati tra riminesi e reggiani. Mino Spano subisce quattro fratture alla mano sinistra con 25 giorni di prognosi. Due giovani coinvolti riportano lesioni con guarigione stimata in 15 giorni. Confcommercio e Federalberghi offrono un weekend premio a Spano per l'intervento. Cinque giovani denunciati dai carabinieri dopo la violenta rissa in viale 2 Giugno a Milano Marittima. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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