Rissa tra giovani di Rimini e Reggio Emilia dopo la notte di violenza identificati e denunciati cinque ragazzi

Notizia in breve

Cinque giovani tra 18 e 21 anni sono stati denunciati dai Carabinieri di Milano Marittima per una rissa avvenuta il 4 aprile nel centro cittadino. L'episodio ha coinvolto ragazzi provenienti da Rimini e Reggio Emilia. Gli agenti hanno identificato i responsabili e li hanno denunciati in stato di libertà. Non sono stati segnalati feriti gravi o altre conseguenze.