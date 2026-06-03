Rissa tra giovani di Rimini e Reggio Emilia dopo la notte di violenza identificati e denunciati cinque ragazzi
Cinque giovani tra 18 e 21 anni sono stati denunciati dai Carabinieri di Milano Marittima per una rissa avvenuta il 4 aprile nel centro cittadino. L'episodio ha coinvolto ragazzi provenienti da Rimini e Reggio Emilia. Gli agenti hanno identificato i responsabili e li hanno denunciati in stato di libertà. Non sono stati segnalati feriti gravi o altre conseguenze.
I Carabinieri della stazione di Milano Marittima hanno denunciato in stato di libertà cinque ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, ritenuti presunti responsabili della feroce rissa avvenuta nella serata dello scorso 4 aprile nelle vie del centro.Le indagini, avviate tempestivamente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Segui gli aggiornamenti su Rimini.
Notizie e thread social correlati
Rissa e sangue in piazzetta: identificati e denunciati due giovaniDue giovani sono stati denunciati dopo una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica in una piazzetta dietro piazza XX settembre.
Aggressioni razziste a Roma: tre giovani denunciati dopo una notte di violenzaNella notte a Roma si sono verificati diversi episodi di aggressione contro persone di origine straniera e senza fissa dimora.
Temi più discussi: Rissa a Reggio Emilia, due giovani stranieri in ospedale; Rissa tra giovani in piazzale Europa: tre feriti, altrettanti denunciati; Rissa a colpi di bastoni e bottiglie: tre giovani feriti e denunciati; Reggio, violenta rissa a bottigliate e bastonate in piazzale Europa: tre giovani denunciati.
VIOLENTA RISSA IN CENTRO: TRE FERITI REGGIO EMILIA - VIOLENTA RISSA A BOTTIGLIATE E BASTONI: IN PIAZZALE EUROPA: TRE GIOVANI DENUNCIATI DAI CARABINIERI. L’intervento dei Carabinieri ha permesso di rintracciare i presunti responsa facebook
Rissa a Reggio Emilia, due giovani stranieri in ospedaleReggio Emilia, 1 giugno 2026 - Nuova rissa con feriti in centro a Reggio, stavolta in viale Piave, non distante dalla zona della stazione storica cittadina, dove verso le 22 si è verificato l’ennesimo ... ilrestodelcarlino.it
Rissa tra giovani in piazzale Europa: tre feriti, altrettanti denunciatiREGGIO EMILIA – Bottigliate e colpi di bastone: violenta rissa nella serata di ieri in piazzale Europa, nei pressi della stazione degli autobus. Il parapiglia si è scatenato poco dopo le 20.30. I cara ... reggionline.com