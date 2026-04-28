Rissa di Pasqua nel centro storico | nove giovani denunciati dalla polizia

Nella serata di Pasqua, nel centro storico di Otranto, si è verificata una rissa coinvolgendo diversi giovani. La polizia è intervenuta e ha denunciato nove persone ritenute responsabili dell'evento. La situazione ha attirato l'attenzione della presenza di numerosi cittadini e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma. Nessun dettaglio sulle cause o sulle eventuali ferite è stato ancora reso noto.

OTRANTO – Nove giovani denunciati per la maxi rissa scoppiata la sera di Pasqua nel centro storico di Otranto. La polizia ha chiuso il cerchio su uno degli episodi più violenti registrati nelle ultime settimane sul fronte della movida salentina: al termine di indagini partite nell’immediatezza.🔗 Leggi su Lecceprima.it 100-jähriger Zeitzeuge erzählt vom 2. Weltkrieg Notizie correlate Foligno: 3 giovani denunciati per rissa nel centro storicoNel cuore di Foligno, tre giovani hanno affrontato la giustizia dopo una rissa scoppiata nel centro storico. Maxi rissa tra giovani nel giorno di Pasqua: polizia sulle tracce dei responsabiliL’episodio nella zona di piazza Castello nel centro di Otranto generato da futili motivi. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Trani, dopo la rissa sul mare nella notte di Pasqua sospesa la licenza per il locale; Trani, dopo la rissa nel giorno di Pasqua arriva la sospensione della licenza per un noto locale sul porto che fu teatro dello scontro; Livorno, la questura chiude Villa del Colle: il motivo dello stop e le parole del titolare; Rissa e bottigliate nella movida: un ferito in ospedale. Nove giovani denunciati dalla Polizia di Stato per la rissa di Pasqua a OtrantoOtranto (Lecce) – La Polizia di Stato denuncia nove giovani autori di una rissa. La tranquilla atmosfera della Pasqua otrantina è stata improvvisamente interrotta, la sera dello scorso 5 aprile, da un ... corrieresalentino.it Rissa a Otranto nel giorno di Pasqua, Polizia denuncia nove giovaniIdentificati grazie ai social e alle telecamere i responsabili degli scontri in Piazza Castello: coinvolti ragazzi salentini, un napoletano e un turista britannico. leccenews24.it TRANI | Rissa nel giorno di Pasqua: arriva la sospensione della licenza per il locale teatro dello scontro - facebook.com facebook