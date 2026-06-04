Milano longevity experience

Notizia in breve

Il 6 e 7 giugno 2026 si svolge all’Idroscalo di Milano la prima edizione della Longevity Experience, un evento di due giorni dedicato al benessere, alla prevenzione e alla longevità sana. L’ingresso è gratuito. L’obiettivo è promuovere una vita lunga e in salute, con iniziative e approfondimenti su stili di vita e pratiche preventive. La manifestazione si rivolge a chi desidera migliorare la qualità della propria vita attraverso metodi e strategie specifiche.