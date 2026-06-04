Milano longevity experience
Il 6 e 7 giugno 2026 si svolge all’Idroscalo di Milano la prima edizione della Longevity Experience, un evento di due giorni dedicato al benessere, alla prevenzione e alla longevità sana. L’ingresso è gratuito. L’obiettivo è promuovere una vita lunga e in salute, con iniziative e approfondimenti su stili di vita e pratiche preventive. La manifestazione si rivolge a chi desidera migliorare la qualità della propria vita attraverso metodi e strategie specifiche.
MILANO LONGEVITY EXPERIENCE6-7 Giugno 2026 Idroscalo di MilanoDue giorni dedicati a benessere, prevenzione e longevità sanaIngresso gratuitoNasce la Milano Longevity Experience, il nuovo evento dedicato alla healthy longevity: non semplicemente vivere più a lungo, ma vivere meglio, con più. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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MILANO LONGEVITY EXPERIENCE (6 E 7 GIUGNO 2026) | IDROSCALO DI MILANO
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MILANO LONGEVITY EXPERIENCE 6-7 giugno 2026 Idroscalo di Milano - Sala convegni della Torre del Tempo e dell’Arte ??? INFORMAZIONI/ISCRIZIONI: [email protected] #longevity #benessere #lifestyle #prevenzione #sal facebook
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