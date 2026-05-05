A Milano si svolge il primo Longevity Rave, un evento che unisce musica e scienza alle terme. Durante la serata, si svolge l'esperimento JoyScore nelle acque termali, con l'obiettivo di esplorare come la musica possa influenzare i parametri biologici delle persone presenti. L'evento coinvolge partecipanti che sperimentano effetti legati alla combinazione di suoni e ambiente termale.

? Cosa scoprirai Come può la musica influenzare i nostri parametri biologici?. Cosa accadrà durante l'esperimento JoyScore nelle acque termali?. Chi sono le esperte che uniscono ricerca scientifica e DJ set?. In che modo l'ambiente termale modifica l'esposoma umano?.? In Breve Evento collegato al Milan Longevity Summit 2026 presso l'Allianz MiCo.. Collaborazione tra la ricercatrice Tina Woods e la DJ Yukari.. Programmazione include Saturnia Beauty Days dal 13 al 17 maggio.. Esperimento JoyScore monitora dati fisiologici ed emotivi dei partecipanti.. Il 22 maggio le Terme De Monte di Milano ospiteranno il debutto italiano del Longevity Rave, un evento che fonde musica, movimento e ricerca scientifica applicata alla salute.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano: musica e scienza alle Terme per il primo Longevity Rave

Notizie correlate

In cerca di benessere alle Terme di Comano dove la parola chiave è "longevity"In primavera, quando il Trentino si risveglia con una luce più morbida e i boschi tornano a respirare, le Terme di Comano diventano una destinazione...

Vogue sceglie Milano per il suo primo 'ritiro urbano', due giorni alle Terme De Montel: ecco come partecipareDalla skincare ai talk con Carlotta Bertotti: tutto quello che c'è da sapere sull'appuntamento che trasforma il benessere in un'esperienza sensoriale...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Longevity Rave a Milano: musica, scienza e benessere si incontrano alle Terme De Montel -; Il Milan Longevity Summit porta in Italia il primo Longevity Rave; Con The Longevity Rave si rinnova il binomio benessere-longevità a Terme De Montel; Teatro Martinitt: 'Domani è sempre domenica': tra macerie e verità, Gianni Clementi scava nell’animo umano -.

Il Milan Longevity Summit porta in Italia il primo Longevity RaveUn’esperienza immersiva tra musica, scienza e connessioni sociali in cui la gioia diventa un indicatore misurabile di salute e benessere ... politicamentecorretto.com

Longevity Summit, a Milano quattro giorni per ridisegnare la salute globale. Il programma dell’edizione 2026Vivere più a lungo è già realtà per molti. Vivere meglio è la sfida che resta aperta. Dal 20 al 23 maggio all'Allianz MiCo di Milano si terrà il ... dica33.it

Il futuro della longevità è qui. La cornice della Pinacoteca di Brera ha segnato il debutto ufficiale di un progetto ambizioso dedicato alla Longevity Scienze che abbraccia diversi ambiti del vivere in armonia con se stessi e gli altri, un progetto del benessere - facebook.com facebook