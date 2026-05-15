Longevity Rave | a Milano il party immersivo che misura la felicità

A Milano, alle Terme De Montel, si svolge per la prima volta in Italia il Longevity Party, un evento internazionale che propone un'esperienza immersiva dedicata alla misurazione della felicità. L'evento si svolge in un ambiente dedicato al benessere e alla socialità, con l'obiettivo di coinvolgere i partecipanti in attività che valutano il loro stato di soddisfazione e di vita. La manifestazione si inserisce nel panorama delle iniziative legate alla promozione del benessere e alla ricerca di metodi innovativi per comprendere la felicità.

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