Longevity Rave | a Milano il party immersivo che misura la felicità
A Milano, alle Terme De Montel, si svolge per la prima volta in Italia il Longevity Party, un evento internazionale che propone un'esperienza immersiva dedicata alla misurazione della felicità. L'evento si svolge in un ambiente dedicato al benessere e alla socialità, con l'obiettivo di coinvolgere i partecipanti in attività che valutano il loro stato di soddisfazione e di vita. La manifestazione si inserisce nel panorama delle iniziative legate alla promozione del benessere e alla ricerca di metodi innovativi per comprendere la felicità.
Milano – Arriva per la prima volta in Italia, alle Terme De Montel di Milano, il Longevity Party un format internazionale che 'misura la felicità'. In che modo? Osservando come le interazioni sociali e le attività sensoriali possano influire sul benessere umano. Attraverso uno strumento chiamato "Joy Score" una sorta di indicatore sperimentale che integra dati fisiologici, comportamentali ed emotivi. Dopo aver fatto tappa in città come San Francisco, Londra e Berlino, il progetto arriva alle Terme De Montel il 22 maggio dalle 19 alle 24, in coincidenza con il Milan Longevity Summit 2026, in programma dal 20 al 23 maggio all'Allianz MiCo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Il Milan Longevity Summit porta in Italia il primo Longevity Rave x.com
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