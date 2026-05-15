Longevity Rave | a Milano il party immersivo che misura la felicità

Da ilgiorno.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, alle Terme De Montel, si svolge per la prima volta in Italia il Longevity Party, un evento internazionale che propone un'esperienza immersiva dedicata alla misurazione della felicità. L'evento si svolge in un ambiente dedicato al benessere e alla socialità, con l'obiettivo di coinvolgere i partecipanti in attività che valutano il loro stato di soddisfazione e di vita. La manifestazione si inserisce nel panorama delle iniziative legate alla promozione del benessere e alla ricerca di metodi innovativi per comprendere la felicità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano – Arriva per la prima volta in Italia, alle Terme De Montel di Milano, il Longevity Party un format internazionale che 'misura la felicità'. In che modo? Osservando come le interazioni sociali e le attività sensoriali possano influire sul benessere umano. Attraverso uno strumento chiamato "Joy Score" una sorta di indicatore sperimentale che integra dati fisiologici, comportamentali ed emotivi. Dopo aver fatto tappa in città come San Francisco, Londra e Berlino, il progetto arriva alle Terme De Montel il 22 maggio dalle 19 alle 24, in coincidenza con il Milan Longevity Summit 2026, in programma dal 20 al 23 maggio all'Allianz MiCo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

longevity rave a milano il party immersivo che misura la felicit224
© Ilgiorno.it - Longevity Rave: a Milano il party immersivo che misura la felicità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Longevity Rave, arriva a Milano il party immersivo collegato a un programma di ricerca che «misura» il grado di felicitàSi potrà testarlo personalmente il prossimo 22 maggio, dalle 19 alle 24, al Longevity Rave, un appuntamento che unisce musica, movimento e ricerca...

Milano: musica e scienza alle Terme per il primo Longevity Rave? Cosa scoprirai Come può la musica influenzare i nostri parametri biologici? Cosa accadrà durante l'esperimento JoyScore nelle acque termali? Chi...

longevity rave longevity rave a milanoLongevity Rave: a Milano il party immersivo che misura la felicitàAlle Terme De Montel approda per la prima volta in Italia il format internazionale che 'misura la felicità'. Appuntamento venerdì 22 maggio dalle 19 alle 24 ... ilgiorno.it

longevity rave longevity rave a milanoIl rave che 'misura la felicità' arriva a Milano: cosa succederà alle Terme De MontelIl Milan Longevity Summit porta a Milano il primo Longevity Rave: musica, scienza e Joy Score alle Terme De Montel. monza-news.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web