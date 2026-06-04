Milano la Filarmonica della Scala conquista Duomo | 5000 posti in piazza

Notizia in breve

A Milano, la Filarmonica della Scala ha eseguito un concerto in piazza Duomo, coinvolgendo 5.000 spettatori seduti all’aperto. Le nuove sedute sono state posizionate in modo da permettere un ascolto più immersivo e spazioso rispetto ai tradizionali spazi indoor. La scelta di esibirsi in piazza è stata fatta dal direttore musicale, che ha deciso di portare la musica fuori dai teatri per offrire un’esperienza diversa e più libera.