Milano la Filarmonica della Scala conquista Duomo | 5000 posti in piazza
A Milano, la Filarmonica della Scala ha eseguito un concerto in piazza Duomo, coinvolgendo 5.000 spettatori seduti all’aperto. Le nuove sedute sono state posizionate in modo da permettere un ascolto più immersivo e spazioso rispetto ai tradizionali spazi indoor. La scelta di esibirsi in piazza è stata fatta dal direttore musicale, che ha deciso di portare la musica fuori dai teatri per offrire un’esperienza diversa e più libera.
Come cambierà l'esperienza di ascolto con le 5000 nuove sedute?. Perché Riccardo Chailly ha scelto la piazza come luogo di libertà?. Chi è il pianista giapponese che debutterà in Piazza Duomo?. Quali brani del Novecento comporranno il percorso sonoro della serata?.? In Breve Programma musicale include Rachmaninov, Ostrakov, Gershwin e Bernstein per il concerto del 13 giugno. Pianista Hayato Sumino debutta con un profilo da 2,2 milioni di follower social. Sumino vanta un Guinness World Record per un recital da 18.500 spettatori a Yokohama. Evento sostenuto dai partner Allianz, UniCredit ed Esselunga in Piazza Duomo. Il concerto della Filarmonica della Scala in Piazza Duomo: 5000 posti per un viaggio nel Novecento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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