Milano insegnante scuola militare arrestato per violenza sessuale | l' inchiesta parla di umiliazioni e vessazioni sugli allievi

Notizia in breve

Un insegnante della scuola militare Teuliè di Milano è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti. L’indagine ha accertato che avrebbe umiliato e vessato diversi allievi, infliggendo loro umiliazioni e comportamenti vessatori. Le accuse riguardano episodi di violenza sessuale e maltrattamenti avvenuti all’interno della scuola militare. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine sulla base delle prove raccolte durante le indagini.