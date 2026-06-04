Milano insegnante scuola militare arrestato per violenza sessuale | l' inchiesta parla di umiliazioni e vessazioni sugli allievi

Da feedpress.me 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un insegnante della scuola militare Teuliè di Milano è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti. L’indagine ha accertato che avrebbe umiliato e vessato diversi allievi, infliggendo loro umiliazioni e comportamenti vessatori. Le accuse riguardano episodi di violenza sessuale e maltrattamenti avvenuti all’interno della scuola militare. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine sulla base delle prove raccolte durante le indagini.

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Un insegnante della scuola militare Teuliè di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di «diversi allievi della Scuola». L’indagine delle pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, condotta dai carabinieri della sezione di Polizia giudiziaria, avrebbe ricostruito anche la «condizione di assoggettamento psichico degli studenti», oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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