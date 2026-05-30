Violenza sessuale su alunne arrestato insegnante di scuola primaria
Un insegnante di scuola primaria è stato arrestato dai carabinieri di Oria, in provincia di Brindisi, con l’accusa di aver commesso violenza sessuale aggravata su alcune alunne minorenni. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari. Le indagini sono in corso per chiarire la posizione dell’insegnante e verificare eventuali altre vittime.
(Adnkronos) – Un insegnante di scuola primaria è stato sottoposto agli arresti domiciliari dai carabinieri della Stazione di Oria, in provincia di Brindisi, per presunta violenza sessuale aggravata ai danni di alcune alunne minorenni. Nei suoi confronti è stata eseguita una misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi. L’attività. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Violenza sessuale aggravata è il reato contestato a un docente di un istituto di Borgomanero
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