Violenza sessuale su alunne arrestato insegnante di scuola primaria

Notizia in breve

Un insegnante di scuola primaria è stato arrestato dai carabinieri di Oria, in provincia di Brindisi, con l’accusa di aver commesso violenza sessuale aggravata su alcune alunne minorenni. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari. Le indagini sono in corso per chiarire la posizione dell’insegnante e verificare eventuali altre vittime.