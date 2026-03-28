Detenuti in rivolta nel carcere di Pavia per le condizioni igienico-sanitarie | fuoco appiccato nelle celle

Nella giornata del 27 marzo, alcuni detenuti nel carcere di Pavia hanno dato fuoco alle celle in cui erano rinchiusi. Le autorità hanno confermato che l’incendio si è verificato all’interno delle celle e che ci sono stati danni legati alle condizioni igienico-sanitarie del carcere. Non sono stati riportati feriti tra le persone coinvolte.

Diversi detenuti nel carcere Torre del Gallo di Pavia hanno appiccato fuochi nelle loro celle nella giornata del 27 marzo. La rivolta sarebbe dovuta alle carenze della struttura nel garantire l'accesso alle cure. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Rivolta nel carcere di Piazza Lanza, detenuti fuori dalle celleLa polizia penitenziaria sta cercando di contenere i disordini, mentre fuori della struttura sono schierate diverse pattuglie e camionette della... Condizioni igienico-sanitarie precarie: chiusa macelleria-ristoranteI Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno condotto un'ispezione presso una macelleria-ristogastronomia situata in via Tosco... Altri aggiornamenti su Detenuti in rivolta nel carcere di... Temi più discussi: Rivolta nel carcere del Coroneo: diciassette detenuti a processo; Rivolta nel carcere di Pavia, detenuti appiccano il fuoco nelle celle; Nuovi disordini nel carcere minorile: alcuni detenuti si rifiutano di rientrare in cella e danneggiano la struttura; Prato, detenuto aggredisce guardia penitenziaria. Rivolta nel carcere di Pavia, detenuti appiccano il fuoco nelle celle(ANSA) - PAVIA, 28 MAR - Rivolta, ieri nel carcere di Pavia dove diversi detenuti, secondo quanto si è appreso, hanno appiccato il fuoco nelle loro celle, incendiando oggetti imbevuti di olio. Le fiam ... msn.com Rivolta in carcere a Pavia, fuoco nelle celleI detenuti da giorni segnalavano difficoltà nell’accesso alle cure mediche e criticità legate alle condizioni igienico-sanitarie della struttura ... laprovinciapavese.gelocal.it C’è il “Mare fuori” a Bacoli! Sono i detenuti del centro penitenziario di Secondigliano. Puliscono le spiagge. E li ospitiamo sul lungomare di Miseno. Insieme a loro, stiamo liberando dai rifiuti le spiagge della nostra città. Quelli che arrivano dal mare, dopo ogni - facebook.com facebook Detenuti in permesso premio al servizio di Plastic Free per restituire decoro ai quartieri x.com