Condizioni igienico sanitarie pessime e mancanza dei requisiti | maxi sanzione e sospensione per uno stabilimento per la produzione di pet-food VIDEO
Un’azienda produttrice di pet-food è stata sottoposta a una sospensione delle attività e a una multa consistente a causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie riscontrate durante un controllo. Le verifiche hanno evidenziato che lo stabilimento non rispettava i requisiti previsti dalla normativa vigente, con strutture e condizioni di pulizia che non erano conformi agli standard richiesti. Un video ha documentato le criticità emerse durante l’ispezione.
Mancava qualsiasi requisito previsto dalla normativa vigente le condizioni igienico-sanitarie e strutturali non erano adeguate. Per questo, i carabinieri del Nas di Pescara hanno sospeso l'attività di uno stabilimento di produzione di pet food in provincia dell'Aquila. Gli ispettori hanno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Blatte e 250 chili di prodotti scaduti, chiuso bar
Sullo stesso argomento
Chiuso fast food dopo blitz dei carabinieri col Nas per carenze igienico-sanitarieDurante l’operazione coordinata su tutto il territorio della Compagnia di Marcianise, i Carabinieri del NAS di Caserta hanno sospeso un locale di un...
NAS in azione a Benevento: chiusa produzione dolciaria per gravi carenze igienico-sanitarieTempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, nell’ambito di una mirata strategia di controllo volta...
Tre cani di piccola taglia erano tenuti all’interno di serragli di piccole dimensioni, in condizioni igienico-sanitarie pessime e nel più totale degrado Si è reso necessario l’intervento delle Guardie Zoofile dell’OIPA di Alessandria, che hanno provveduto al sequ facebook
Carni e pesci conservati in condizioni igieniche inadeguate: 6mila euro di sanzione e attività sospesaL'operazione ha portato alla sospensione immediata dell'attività per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali ... bergamonews.it
Cibo scaduto e condizioni igieniche pessime: multa da 18mila euro e chiusura per il fast food di kebabTAGLIO DI PO (ROVIGO) - A neanche una settimana dalla chiusura di una macelleria islamica a Badia Polesine, dove erano stati rinvenuti alimenti rischiosi per la salute, le Fiamme Gialle hanno ... ilgazzettino.it