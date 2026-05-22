Condizioni igienico sanitarie pessime e mancanza dei requisiti | maxi sanzione e sospensione per uno stabilimento per la produzione di pet-food VIDEO

Un’azienda produttrice di pet-food è stata sottoposta a una sospensione delle attività e a una multa consistente a causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie riscontrate durante un controllo. Le verifiche hanno evidenziato che lo stabilimento non rispettava i requisiti previsti dalla normativa vigente, con strutture e condizioni di pulizia che non erano conformi agli standard richiesti. Un video ha documentato le criticità emerse durante l’ispezione.

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