milano due accoltellamenti e quattro feriti un 29enne gravissimo al niguarda

Nella notte a Milano, due accoltellamenti hanno provocato quattro feriti, tra cui un uomo di 29 anni in condizioni gravissime ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Gli episodi si sono verificati in diverse zone della città, ma non sono ancora state fornite dettagli sulle modalità degli attacchi o sui responsabili. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare eventuali collegamenti tra i due episodi.

Milano, 4 giugno 2026 – È stata una nottata di sangue, quella appena trascorsa a Milano e provincia. Il bilancio è pesante: quattro persone sono rimaste ferite in due distinti episodi che sono avvenuti a cavallo tra la tarda serata di ieri e la notte appena trascorsa rispettivamente nel capoluogo e nell'hinterland. L’episodio più grave riguarda un uomo ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda a Milano. La prima aggressione è avvenuta alle 22.10 in via Civitavecchia, nella zona Nord del capoluogo lombardo, a ridosso di via Padova. Il ferito, un nordafricano di 29 anni, è stato trovato a terra dal 118 con ferite da coltello penetranti a volto, collo e spalla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Milano, accoltellamento allinterno di un cortile in via Gola

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