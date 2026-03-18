Violenta aggressione tra 20enni vicino a piazza Duomo a Milano | uno gravissimo al Niguarda

Ieri sera a Milano, in via Orefici, vicino a piazza Duomo, si è verificata una violenta aggressione tra due giovani di circa 20 anni. Uno dei coinvolti è stato gravemente ferito e trasportato all'ospedale Niguarda. La polizia è intervenuta sul posto per raccogliere testimonianze e avviare le indagini. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

L'aggressione si è verificata ieri sera, martedì 17 marzo, in via Orefici a un passo da piazza Duomo a Milano. La vittima, un 21enne, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sono gravi ma non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Asmau scompare a Milano dopo una settimana di lavoro in un locale vicino piazza Duomo: ricerche in corsoAsmau Abdul Nasir, quasi 21 anni, originaria di Casazza (Bergamo), è scomparsa lunedì 19 gennaio 2026 da Milano, dopo aver terminato il turno di... Milano, arrestati 4 minorenni per tentato omicidio: il video dell'aggressione a due 20enniQuattro minorenni sono stati arrestati a Milano con l’accusa tentato omicidio: sono sospettati di aver aggredito due ragazzi di 20 anni nella notte... Tutto quello che riguarda Violenta aggressione Discussioni sull' argomento Rissa nel sangue a San Lorenzo: lo colpisce alla testa con una bottiglia e lo lascia esanime in strada; Ancora violenza nel Lecchese: liti e aggressioni, due giovani in ospedale; Violenza tra la stazione e il centro . Pestaggi e molestie sessuali. Due ventenni finiscono in manette; Violenta aggressione durante un controllo: due carabinieri finiscono in ospedale. Violenta aggressione ai danni di un barista di un locale vicino alla stazione di Monza lunedì sera: ad attaccarlo, dopo aver minacciato la compagna, un 30enne di nazionalità marocchina incensurato. - facebook.com facebook Violenta aggressione in pieno centro a #Ferrara. Un uomo è stato circondato fuori da un locale da un gruppo di ragazzini armati di bottiglie di vetro e malmenato. x.com