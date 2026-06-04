Milano boom di nuovi cittadini | oltre 9.400 nuove iscrizioni nel 2025

Nel 2025, Milano ha registrato oltre 9.400 nuove iscrizioni di cittadini. La maggior parte proviene da paesi dell’Africa, seguita da Asia e America Latina. Per ottenere il passaporto, i percorsi principali sono stati il rilascio per soggiornanti di lungo periodo e la cittadinanza per matrimonio. I dati mostrano un aumento sia delle richieste di cittadinanza per motivi di lavoro che per motivi familiari. La crescita si concentra principalmente nelle zone centrali e nei quartieri più popolosi della città.

Quali nazionalità guidano il boom di nuovi cittadini a Milano?. Come si sono suddivisi i percorsi per ottenere il passaporto?. Perché la residenza decennale è la via più comune?. Cosa prevede il progetto Milanesi dal primo giorno per l'integrazione?.? In Breve 5.216 nuovi cittadini ottenuti tramite residenza continuativa di dieci anni in Italia. 2.403 minori hanno ottenuto la cittadinanza seguendo il percorso dei genitori. Egitto, Filippine e Perù guidano le comunità di provenienza con oltre 4.600 iscritti. Cerimonie Milanesi dal primo giorno con consegna Costituzione fino al 6 giugno. Milano registra 9.404 nuove cittadinanze nel 2025: cresce il numero di nuovi connazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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