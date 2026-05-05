In occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, l’Associazione Meter ha reso noti i risultati delle attività di monitoraggio svolte nel 2025. Secondo i dati diffusi, nel corso dell’anno sono stati individuati oltre due milioni e mezzo di contenuti online riconducibili a materiali pedopornografici, mentre più di ottomila minori sono stati vittime di deepnude. La comunicazione evidenzia un aumento rispetto agli anni precedenti di questi fenomeni.

Di seguito un comunicato diffuso dall’associazione Meter: In occasione della Giornata Nazionale contro la Pedofilia e la Pedopornografia, l’Associazione Meter richiama l’attenzione sui dati allarmanti emersi dall’attività di monitoraggio e ascolto condotta nel corso del 2025. Numeri che delineano un fenomeno in espansione, sempre più alimentato dalle tecnologie digitali e dall’uso distorto dell’intelligenza artificiale. IMMAGINI, VIDEO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: UNA MINACCIA IN CRESCITA Nel 2025 sono state segnalate dall’Osservatorio di Meter 785.072 immagini e 1.733.043 video contenenti abusi reali su minori su scala internazionale. A questi si aggiungono 8.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Giornata contro la pedofilia e la pedopornografia: boom di abusi online Meter: nel 2025 oltre due milioni e mezzo di contenuti e oltre ottimila minori vittime di deepnude

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