Immobili business | boom di vendite e nuovi investimenti nel 2025

Nel corso del 2025, il settore immobiliare dedicato alle imprese in Italia ha visto un aumento delle vendite e degli investimenti. Tutti i comparti principali, come depositi, negozi, uffici e capannoni produttivi, hanno registrato una crescita nelle transazioni. Questo andamento positivo ha caratterizzato l’intero mercato, con un incremento generale delle operazioni di compravendita nel corso dell’anno.

Il mercato immobiliare destinato alle imprese in Italia ha registrato una ripresa generalizzata nel corso del 2025, con un aumento delle transazioni che ha coinvolto tutti i comparti principali, dai depositi ai negozi fino agli uffici e ai capannoni produttivi. I dati elaborati dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, incrociando le rilevazioni dell’Agenzia delle Entrate, mostrano come l’interesse di investitori e aziende sia tornato a farsi sentire su scala nazionale. A guidare il sorpasso nei volumi di compravendite è il settore dei depositi, che ha un salto notevole passando dalle oltre 79 mila operazioni registrate nel 2024 alle più di 85 mila effettuate nel 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Immobili business: boom di vendite e nuovi investimenti nel 2025 Hyundai: 2025, l’elettrico spinge le vendite europee al 4,2% di quota. Boom di vendite nel Regno Unito.Hyundai Motor Europe ha concluso il 2025 con un incremento delle immatricolazioni nell'area EU35, raggiungendo le 603. Hyundai cresce in Europa nel 2025, vendite a 603mila, boom elettrificatiMILANO (ITALPRESS) – Hyundai Motor Europe chiude il 2025 con risultati solidi e in crescita, rafforzando la propria presenza nei mercati europei e... The Boomer Business Exit: A Massive Opportunity for New Investors