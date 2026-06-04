Milano arrestato docente di una scuola militare | è accusato di violenza sessuale su allievi

Un docente di una scuola militare è stato arrestato a Milano con l’accusa di violenza sessuale su allievi. La Procura ha riferito di un “quadro di costanti pressioni”. L’indagine riguarda presunte condotte abusive avvenute all’interno della struttura. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità delle presunte violenze o sul numero di vittime coinvolte. La polizia ha eseguito l’arresto e sta proseguendo le indagini.

Un insegnante 48enne della Scuola Militare Teuliè di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di allievi e ragazzi dell'istituto. I militari della sezione di polizia giudiziaria hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip di Milano su richiesta della pm Alessia Menegazzo. Il procuratore di Milano, Marcello Viola, fa sapere in una nota che le indagini avrebbero svelato "un quadro di costanti pressioni" da parte dell'insegnante sugli alunni della scuola militare, fondata nel 1802. Avrebbe abusato della "posizione educativa ricoperta" e in particolare del ruolo di componente interno della Commissione al prossimo esame di maturità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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