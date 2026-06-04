Milano accoltellato durante una rapina | i Carabinieri sul posto

Un uomo di 30 anni è stato accoltellato durante una rapina nella notte in via Civitavecchia. I Carabinieri sono intervenuti sul posto per le indagini. Non sono stati forniti dettagli sul numero di aggressori o sui motivi dell’aggressione. La vittima è stata portata in ospedale per le ferite riportate. La polizia sta raccogliendo testimonianze e immagini di sorveglianza per ricostruire l’accaduto.

I Carabinieri indagano sul ferimento di un uomo di 30 anni avvenuto la scorsa notte in via Civitavecchia. Trasportato all’ospedale Niguarda in codice rosso, il 30enne, di origine egiziana, è stato sottoposto a operazione. Non è in pericolo di vita. Ai Carabinieri della stazione Milano Crescenzago intervenuti sul posto, ha riferito di essere stato aggredito da due persone con volto parzialmente coperto, che hanno tentato di rapinarlo. Nelle fasi concitate della rapina sarebbe stato ferito con un’arma da taglio. I Carabinieri hanno avviato le indagini al fine di ricostruire la dinamica dell’accaduto, identificare gli autori del ferimento e accertare la veridicità della versione fornita dalla vittima. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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