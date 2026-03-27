Milano diciottenne accoltellato durante una rapina

Un diciottenne è stato accoltellato a Milano durante una rapina. La vittima ha riferito che l'aggressione è avvenuta per mano di tre giovani di origine nordafricana, che lo hanno colpito con un’arma da taglio. L’incidente si è verificato in una zona centrale della città, e il ragazzo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un diciottenne egiziano è stato trovato in serata in gravi condizioni in via Giuseppe Garibaldi a Cinisello Balsamo, (Milano), colpito da un'arma bianca durante una rapina. Secondo la vittima, ad aggredirla sono stati tre giovani nordafricani che lo hanno colpito con un coltello. Sul posto il personale del 118 e gli agenti della Polizia di Stato che stanno svolgendo le indagini con il coordinamento della Procura di Monza. Il giovane è apparso vigile e non è in pericolo di vita all'ospedale NIguarda di Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, diciottenne accoltellato durante una rapina Articoli correlati Diciottenne accoltellato durante una rapina a Cinisello Balsamo nel Milanese: indaga la PoliziaL'aggressione è avvenuta questa sera in via Giuseppe Garibaldi a Cinisello Balsamo (nel Milanese) durante una rapina. Leggi anche: Ragazzo accoltellato durante una rapina all'alba a Milano Milano, donna accoltellata alle spalle Tutti gli aggiornamenti su Milano diciottenne accoltellato durante... Temi più discussi: Scuola, 18enne accoltellato a Milano in cortile istituto: 3 arrestati; Sesto San Giovanni, ragazzino accoltellato fuori dalla scuola De Nicola: i tre aggressori hanno sbagliato persona; L'appuntamento per la droga finisce a coltellate: le bugie delle vittime e l'arresto per tentato omicidio; Donna accoltellata a Milano durante una lite, la Polizia ferma un 49enne. Diciottenne accoltellato durante una rapina a Cinisello Balsamo nel Milanese: indaga la PoliziaL'aggressione è avvenuta questa sera in via Giuseppe Garibaldi a Cinisello Balsamo (nel Milanese) durante una rapina ... fanpage.it Donna accoltellata a Milano durante una lite, polizia ferma un 49enneL'aggressione è avvenuta ieri. La vittima è ricoverata al Niguarda, la prognosi è riservata. Gli inquirenti ipotizzano che dietro l'attacco ci siano vicende di droga e prostituzione ... tg24.sky.it L'allarme a Milano: l'anziano ha preso una pistola e ha sparato un colpo alla sua badante romena #Italia facebook Katia Ricciarelli, gli 80 anni e la festa a Milano: «Per i loggionisti della Scala ero la Baudova, li maledissi. Canto per mia sorella Anna, in Rsa» x.com