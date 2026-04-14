Firenze accoltellato all' addome durante una rapina in strada

Un uomo è stato ferito con un coltello all’addome durante una rapina avvenuta in strada a Firenze. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire i fatti e identificare i responsabili. La vittima è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale per le cure del caso. Le forze dell’ordine proseguono le indagini per chiarire l’accaduto.

Un uomo italiano di 56 anni è stato accoltellato all'addome durante una rapina avvenuta in strada a Firenze. L'aggressione si è verificata intorno alle 21 di lunedì 13 aprile in via Novoli. La vittima sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto che avrebbe, appunto, tentato di rapinarla e sarebbe stata colpita dopo aver tentato di opporre resistenza alle richieste del rapinatore. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Careggi dopo essere stato soccorso dagli operatori del 118. Indagano i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'aggressione e individuare il responsabile.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Firenze, accoltellato all'addome durante una rapina in strada Pisa, 25enne accoltellato all'addome durante una lite: un fermatoUn uomo è stato accoltellato all'addome nella tarda serata di venerdì 23 gennaio a Cascina, in provincia di Pisa. Milano, diciottenne accoltellato durante una rapinaUn diciottenne egiziano è stato trovato in serata in gravi condizioni in via Giuseppe Garibaldi a Cinisello Balsamo, (Milano), colpito da un'arma... Controradio Firenze. . Mita is a virus del 14 aprile 2026 Giulia Reali e Filippo Maria Disperati - facebook.com facebook In #A1 rallentamenti tra Bivio A1/A11 Firenze-Pisa nord e Firenze Scandicci verso Roma #viabiliTOS x.com