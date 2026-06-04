Milano 29enne egiziano accoltellato per rapina

Un uomo di 29 anni di nazionalità egiziana è stato accoltellato durante una rapina. Presentava ferite profonde alla spalla, oltre a ferite al volto e alle braccia. L’aggressione si è verificata in città e la vittima è stata soccorsa sul posto. Le condizioni di salute non sono state rese note. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un uomo di 29 anni è stato accoltellato a due passi da Crescenzago, in via Civitavecchia. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 22. La macchina dei soccorsi si è attivata con l’invio sul posto di un’ambulanza e di un’auto medica. I sanitari, giunti nei pressi del civico 82, hanno trovato l’uomo, di origine egiziana, in condizioni critiche: il 29enne presentava una ferita particolarmente grave alla spalla, oltre a diversi altri fendenti che lo avevano colpito al volto e alle braccia. Nonostante le lesioni riportate durante l’aggressione, il 29enne è rimasto sempre cosciente durante le prime cure sul posto e il successivo trasporto. Il personale medico lo ha trasferito d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, gravissimo un tunisino accoltellato fermato egizianoA Milano un uomo di 34 anni è stato ferito con un coltello durante un'aggressione avvenuta nel corso della giornata.

Milano, tentata rapina davanti a Palazzo Marino: fermato egizianoUn tentativo di rapina si è verificato di fronte a Palazzo Marino a Milano, quando un uomo egiziano ha avvicinato un giovane e, dopo averlo...

Accoltellato durante una rapina a Milano: operato d'urgenza VIDEO(LaPresse) MILANO - I carabinieri indagano sul ferimento di un uomo di 30 anni avvenuto la scorsa notte in via Civitavecchia. Trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso, il 30enne, ... ilgazzettino.it

Giovane di 30 anni accoltellato a Milano: ennesima aggressione in pochi giorniMilano – Un giovane di 30 anni è stato accoltellato per strada a Milano. L’aggressione è avvenuta in via Saponaro, nel quartiere periferico di Gratosoglio, domenica sera intorno alle 19.30. Il ... ilgiorno.it