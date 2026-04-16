Milano tentata rapina davanti a Palazzo Marino | fermato egiziano

Un tentativo di rapina si è verificato di fronte a Palazzo Marino a Milano, quando un uomo egiziano ha avvicinato un giovane e, dopo averlo strattonato con forza, ha cercato di strappargli dal collo un oggetto. L'aggressione è durata pochi istanti prima che le forze dell’ordine intervenissero e riuscissero a fermare l’autore del gesto. La vittima non ha riportato ferite gravi.

Non si è lasciato intimidire e, nonostante la violenza dell’aggressione, è riuscito a mantenere il sangue freddo, permettendo alla polizia di Stato di assicurare il malvivente alla giustizia. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno all’1:30, nel cuore pulsante di Milano, esattamente davanti alla sede del Comune in piazza della Scala. La vittima, un ragazzo italiano di 23 anni, stava camminando a pochi passi da Palazzo Marino quando è stato puntato da un ventenne di origini egiziane. Il malvivente è entrato in azione con rapidità: ha strattonato violentemente il giovane nel tentativo di strappargli dal collo una collana d’oro. Quello che doveva essere un colpo rapido si è però trasformato in un fallimento.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, tentata rapina davanti a Palazzo Marino: fermato egiziano Notizie correlate Rapina con coltello a Milano, arrestato egizianoLe minacce con un coltello e la rapina, alla fermata della metropolitana di Cascina Gobba, sulla M2. Leggi anche: Milano, rapina con estorsione: arrestato egiziano