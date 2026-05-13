Milano gravissimo un tunisino accoltellato fermato egiziano

A Milano un uomo di 34 anni è stato ferito con un coltello durante un'aggressione avvenuta nel corso della giornata. La vittima ha riportato ferite gravi e si trova ora sotto cure mediche. La polizia ha fermato un uomo di origini egiziane ritenuto coinvolto nell'episodio. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori sanitari e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica.

Un uomo di 34 anni è stato accoltellato in pieno giorno a Milano. L’aggressione, violentissima, è avvenuta in zona Navigli, poco prima delle 15 di lunedì Il ferito, stando a quanto riferito dalla questura, sarebbe un uomo di origini tunisine. Il fatto si è verificato all’interno del cortile del condominio al civico 23. Sul posto l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato tre equipaggi per prestare le prime cure. L’uomo è stato colpito a un orecchio e all’addome, non è ancora chiaro con quanti fendenti. Data la gravità delle ferite riportate, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, atterrato al parco Segantini, per supportare il personale sanitario nel tentativo di stabilizzare il trentaquattrenne sul posto prima del trasporto d’urgenza in ospedale.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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