Milano 2027 | Tarquinio punta su Majorino per la continuità
A Milano nel 2027, si discute sulla possibilità di un cambio alla guida amministrativa dopo l'uscita di Sala. Si valuta chi possa garantire la continuità politica e amministrativa, con un focus sul ruolo di Majorino. Le questioni principali riguardano anche le strategie per impedire ai giovani di trasferirsi verso l’hinterland e mantenere la stabilità urbana. La discussione riguarda principalmente le scelte politiche e amministrative per il futuro della città.
Chi potrà sostituire Sala per garantire la continuità amministrativa?. Come può Milano evitare l'espulsione dei giovani verso l'hinterland?. Quali azioni concrete serviranno per abbattere il costo dell'abitare?. Perché il profilo di Majorino è considerato ideale per il centrosinistra?.? In Breve Fine mandato Sala impedisce la ricandidatura per le elezioni comunali del 2027. Espulsione giovani e redditi bassi verso l'hinterland per costi abitativi elevati. Tarquinio propone Majorino per mantenere la linea progressista post-Pisapia. Necessità di politiche concrete contro il rischio città d'élite per pochi eletti.? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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