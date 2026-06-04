Milano 2027 | Tarquinio punta su Majorino per la continuità

Notizia in breve

A Milano nel 2027, si discute sulla possibilità di un cambio alla guida amministrativa dopo l'uscita di Sala. Si valuta chi possa garantire la continuità politica e amministrativa, con un focus sul ruolo di Majorino. Le questioni principali riguardano anche le strategie per impedire ai giovani di trasferirsi verso l’hinterland e mantenere la stabilità urbana. La discussione riguarda principalmente le scelte politiche e amministrative per il futuro della città.