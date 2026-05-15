Milano 2027 | sondaggio mostra Majorino in vantaggio sul centrodestra

Da ameve.eu 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un recente sondaggio pubblicato indica che, a Milano nel 2027, il candidato del centrosinistra, Majorino, si trova in vantaggio rispetto ai rivali del centrodestra. Le primarie vedono due principali contendenti, con il voto tra i sostenitori del centrosinistra distribuito tra i loro leader. La differenza di preferenze tra i candidati si evidenzia chiaramente dai dati raccolti, che mostrano come il sostegno si ripartisca tra le diverse figure in corsa per la carica di sindaco.

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? Punti chiave Chi sono i due candidati che si sfidano nelle primarie?. Come si dividono i voti tra i leader del centrosinistra?. Quali temi specifici portano consenso a Mario Calabresi e Emmanuel Conte?. Perché il vantaggio di Majorino potrebbe garantirgli la vittoria al primo turno?.? In Breve Majorino guida le primarie con il 35% contro il 31% di Mario Calabresi.. PD e Alleanza Verdi-Sinistra sommati raggiungono il 39,7% dei consensi totali.. Fratelli d'Italia registra il 19,8% mentre Emmanuel Conte attira il 26% sulla cultura.. La fiducia verso Beppe Sala è al 28% seguita dal 26% di Majorino..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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