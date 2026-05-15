Sondaggi politici elezioni Milano 2027 Majorino è il candidato preferito | in vantaggio sul centrodestra

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo l'ultimo sondaggio pubblicato da Youtrend, Pierfrancesco Majorino risulta essere il candidato più scelto dagli intervistati rispetto a tutti gli altri candidati di centrodestra per le elezioni a Milano nel 2027. Il sondaggio è stato condotto su un campione rappresentativo della popolazione e mostra un vantaggio di Majorino rispetto ai concorrenti della coalizione di destra. I dati sono stati diffusi recentemente e riflettono le preferenze degli italiani in vista delle prossime consultazioni amministrative.

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Stando all'ultimo sondaggio Youtrend, Pierfrancesco Majorino è il candidato preferito tra qualsiasi candidato di centrodestra. Tallonato però, in caso di primarie, da Mario Calabresi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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