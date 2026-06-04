Un uomo è stato condannato a 20 anni di carcere a Milano per aver aggredito una persona, causando gravi ferite. Dopo aver appreso di poter rimanere paralizzato, ha mostrato un atteggiamento cinico e freddo. I ragazzi coinvolti hanno scritto su WhatsApp commenti che evidenziavano indifferenza e mancanza di rimorso riguardo all’accaduto. La sentenza è stata emessa oggi in tribunale.

Come ha reagito Chiani dopo aver scoperto il rischio di paralisi?. Cosa hanno detto i ragazzi su WhatsApp riguardo all'aggressione?. Perché gli imputati ridevano durante l'interrogatorio in commissariato?. Quali differenze hanno determinato le pene tra Chiani e Atia?.? In Breve Ahmed Atia condannato a 10 mesi per omissione di soccorso verso Davide Cavallo. Aggressione avvenuta con un pestaggio durato complessivamente 21 secondi. Conversazioni WhatsApp e incontri in commissariato il 29 ottobre documentano il cinismo. Chiani ha inflitto un affondo con lama intera nel ventre della vittima. Alessandro Chiani condannato a 20 anni di carcere per il tentato omicidio di Davide Cavallo a Milano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Milano, 20 anni per Chiani: cinismo e freddezza dopo l’aggressione

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