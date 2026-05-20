Un episodio di violenza si è verificato a Milano, in Corso Como, dove un uomo è stato accoltellato. L'aggressore, condannato a 20 anni di carcere, è stato identificato come Alessandro Chiani. Accanto a loro, erano presenti tre minorenni, attualmente imputati davanti al Tribunale per i Minorenni. La vittima coinvolta, Ahmed Atia, ha ricevuto una condanna di 10 mesi. Le autorità stanno seguendo il procedimento giudiziario relativo a questo episodio di cronaca.

Con loro c'erano tre minorenni, i quali sono imputati davanti al Tribunale per i Minorenni. La vittima, oggi in aula per la prima udienza presso il Tribunale di Milano, ha abbracciato i suoi aggressori Novità sul caso legato al giovane Davide Cavallo accoltellato a Milano, in Corso Como, lo s. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Davide Cavallo accoltellato a Milano in Corso Como, Alessandro Chiani condannato a 20 anni di carcere, 10 mesi per Ahmed Atia

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