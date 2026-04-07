Crema pestaggio in strada e fuga | ragazzo di 20 anni muore dopo l’aggressione a sprangate

A Crema, nel quartiere di San Bernardino, un giovane di 20 anni è deceduto dopo essere stato aggredito in strada. L'aggressione, avvenuta nella tarda serata di ieri, è avvenuta con l'uso di una spranga. Dopo l'attacco, l'autore si è allontanato immediatamente dal luogo dell'incidente. La polizia sta indagando sui dettagli dell'episodio e sulle motivazioni che potrebbero aver portato all'aggressione.

Un ragazzo di 20 anni è morto dopo una violenta aggressione avvenuta nella tarda serata di ieri a Crema, nel quartiere di San Bernardino. Il giovane, di origine straniera, sarebbe stato colpito ripetutamente – secondo una prima ricostruzione – con spranghe mentre si trovava in strada. Soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono apparse subito disperate, fino al decesso avvenuto poco dopo il ricovero. La scena si è consumata in mezzo alla strada, in un contesto urbano ancora da chiarire nei dettagli. Alcuni testimoni avrebbero segnalato movimenti concitati e la presenza di più persone al momento dell’aggressione. Resta da capire se si sia trattato di un agguato o di una lite degenerata in violenza estrema. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crema, pestaggio in strada e fuga: ragazzo di 20 anni muore dopo l’aggressione a sprangate Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in stradaCrema (Cremona) – Un ragazzo di 20 anni di origine egiziana é morto, colpito forse a sprangate, nella tarda serata di lunedì 6 aprile in mezzo alla... Aggressione choc per strada a Crema: ventenne ucciso a sprangateUn episodio di violenza ai danni di un giovanissimo a Crema, in provincia di Cremona. Argomenti più discussi: Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in strada; 20enne ucciso a sprangate a Crema, killer in fuga: si indaga per omicidio; Crema morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in strada. Crema, morto ragazzo di 20 anni preso a sprangate in stradaIl giovane di origine egiziana è deceduto in ospedale dopo la barbara aggressione nel quartiere San Bernardino. L’assassino sarebbe già stato identificato ... ilgiorno.it Ragazzo aggredito per strada a Crema, morto in ospedale. Le indagini affidate ai carabinieri, forse colpito a sprangate #ANSA x.com Bomboloni alla crema morbidissimi e super golosi chi ne vuole uno Ricetta https://blog.giallozafferano.it/ricettiamoconmary/bomboloni-di-patate-alla-crema/ - facebook.com facebook