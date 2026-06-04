Giorgio Chiellini ha dichiarato che Dusan Vlahovic non rimarrà in Italia e non si trasferirà al Milan. La notizia riguarda le trattative di mercato per l’attaccante, attualmente in forza a una squadra di Serie A. Non sono stati forniti dettagli sulle destinazioni future del giocatore né su eventuali accordi con altri club. La conferma ufficiale sulla partenza di Vlahovic dall’Italia non è ancora arrivata.

Il futuro di Dusan Vlahovic è ormai molto lontano da Torino, ma la vera sorpresa sarà la destinazione: il calciatore serbo, infatti, non andrà al Milan ma non rimarrà neanche in Serie A. A fare chiarezza sulla situazione dell'attaccante è stato proprio Giorgio Chiellini, attuale Director of Football Strategy della Juventus. «A me dispiace molto, fino all’ultimo ci ha tenuto per la Juve. È una persona seria. A queste cifre non rimarrà in Italia, comunque legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio». Secondo quanto riferito da Tuttosport, poi, le trattative con la Juventus si sono interrotte per un motivo economico: il club bianconero è spinto fino ad un tetto massimo di 6 milioni a stagione, incassando però il no del serbo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan-Vlahovic, matrimonio che non s’ha da fare. Chiellini: “Non rimarrà in Italia”

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Chiellini parla di Vlahovic: «Fino all’ultimo ha tenuto per la Juventus. A queste cifre non rimarrà in Italia»Dusan Vlahovic ha deciso di lasciare la Juventus, secondo quanto affermato da Chiellini.

Chiellini allo scoperto sull’addio di Vlahovic: «Fino all’ultimo ha tenuto per la Juve. A queste cifre non rimarrà in Italia, legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio»Chiellini ha commentato l’addio di Vlahovic, affermando che il giocatore ha mantenuto la volontà di rimanere in squadra fino all’ultimo momento.

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