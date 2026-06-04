milan testa a testa vertice con glasner ma pochettino risale

Il Milan sta valutando diverse opzioni per la panchina, con un incontro in corso con l’allenatore Glasner. Nel frattempo, un altro candidato, Pochettino, sta risalendo nelle preferenze. La situazione resta fluida e il club sta accelerando le decisioni, considerando anche che alcuni allenatori sono in partenza oggi per i Mondiali. La scelta definitiva sulla guida tecnica dovrebbe arrivare a breve.

Il casting continua. E il tempo stringe. A maggior ragione se alcuni candidati sono in partenza oggi per i Mondiali. Non Oliver Glasner: il primo colloquio conoscitivo durato circa sei ore è andato in archivio e ne seguirà, quanto meno, un altro. Il 51enne piace, ha il vantaggio di essere libero dopo aver chiuso il suo rapporto con il Crystal Palace, è apprezzato anche da altri club come il Bayer Leverkusen, rientra nei tecnici indicati da Ralf Rangnick. Insomma, resta il candidato principale. Ma non l’unico. Salgono infatti le quotazioni di Mauricio Pochettino, con cui i rossoneri avrebbero già raggiunto un accordo di massima sull’ingaggio: in stile Massimiliano Allegri, attorno ai 5 milioni a stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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