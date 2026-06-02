Il Milan ha programmato un incontro con Oliver Glasner per oggi, segnando l’inizio di una fase decisiva per la scelta del nuovo allenatore. Successivamente, la società valuterà anche altre opzioni, tra cui Jaissle e Pochettino. La decisione finale dovrebbe essere presa a breve, dopo una serie di valutazioni e incontri con i candidati. La società sta accelerando i tempi per definire il nome che guiderà la squadra nella prossima stagione.

I vertici societari del Milan hanno dato il via alla fase calda per la scelta della nuova guida tecnica, fissando per la giornata di oggi un incontro decisivo con Oliver Glasner. Come rivelato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la dirigenza di via Aldo Rossi vuole stringere i tempi per colmare il vuoto in panchina e ha avviato una vera e propria maratona di colloqui internazionali. La mappa dei candidati si incrocia inevitabilmente con i destini dirigenziali del club: l’intera operazione è legata alla risposta di Ralf Rangnick, attesa entro domani, chiamato a decidere se accettare o meno il ruolo di direttore tecnico del nuovo corso rossonero. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Il Milan accelera per la panchina: oggi il vertice segreto con Glasner, poi il casting con Jaissle e la suggestione Pochettino

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