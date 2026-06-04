Un incontro di sei ore si è svolto a Monaco di Baviera tra il presidente del club e l’allenatore, con l’obiettivo di discutere la possibile sostituzione dell’attuale tecnico. La riunione ha riguardato piani futuri e strategie per la squadra. Nessuna comunicazione ufficiale è stata diffusa al termine della sessione. Non sono stati resi pubblici dettagli sulle decisioni prese o sui prossimi passi da intraprendere.

Il Milan accelera per il dopo-Allegri e punta dritto sul profilo internazionale di Oliver Glasner. Nella serata di martedì, un vertice blindato in Germania (con Monaco di Baviera come sede più accreditata) ha sancito l'apertura ufficiale dei dialoghi tra il club rossonero e il tecnico austriaco, reduce da un'importante esperienza in Premier League sulla panchina del Crystal Palace. Gerry Cardinale: managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, sceso in campo in prima persona per blindare la scelta della nuova guida tecnica. Massimo Calvelli: uomo di fiducia di Cardinale in RedBird, che ha ormai rilevato parte delle deleghe da amministratore delegato precedentemente in mano a Giorgio Furlani, tracciando il nuovo assetto dirigenziale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, summit di 6 ore in Germania con Glasner: ecco perché piace ai rossoneri

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