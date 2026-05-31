Il Milan si prepara a incontrare l’allenatore austriaco Glasner, con un summit imminente. Nel frattempo, il club sta valutando anche i profili di Jaissle e Ibrahimovic, che sta considerando i possibili successori. La società sta definendo i dettagli del nuovo organigramma, mentre Rangnick ha in programma un viaggio in Austria. È emersa anche una clausola legata a uno dei profili considerati per il ruolo di allenatore.

A quasi una settimana dal ribaltone totale che ha azzerato l'organigramma dirigenziale e sportivo del Milan, il club di Via Aldo Rossi accelera i casting per la stagione 2026-2027. Al momento, il "ticket" composto da Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico e Oliver Glasner in panchina rappresenta la pista più concreta. La proprietà RedBird intende affidare le chiavi della rinascita all'uomo che ha plasmato i miracoli calcistici di Hoffenheim e Lipsia in Bundesliga. Nelle prossime ore è previsto un contatto cruciale tra Rangnick e la Federazione calcistica dell'Austria. I vertici austriaci intendono proporre un rinnovo contrattuale per blindarlo nel ruolo di Commissario Tecnico. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Panchina Milan, giorni decisivi: summit alle porte con Glasner. Poi emerge anche una clausola

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