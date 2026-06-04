Rudi Garcia ha detto che Saelemaekers e De Winter sono delusi dal fallimento in Champions League. L’allenatore del Belgio ha parlato di due giocatori del Milan, senza approfondire i motivi della sconfitta. Ha menzionato la loro reazione alla eliminazione, senza fare commenti su altri aspetti della squadra o sulla competizione. Le parole sono state rilasciate in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Il commissario Tecnico dei diavoli rossi cancella qualsiasi verdetto proveniente dalla Serie A e promuove due dei suoi uomini: Alexis Saelemaekers e Koni De Winter, entrambi giocatori del Milan. Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia ha voluto parlare della rosa a disposizione in vista del Mondiale, soffermandosi in particolare su alcuni talenti del nostro campionato. "Saelemaekers meno contento perché ha fallito la Champions con il Milan? Anche De Winter .Ma so per certo che quando arriva il Mondiale certi ricordi sbiadiscono e si pensa solo alla nazionale. Alexis per me è un giocatore molto prezioso, perché sulla fascia destra può giocare dappertutto: come Florenzi nella mia Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Rudi Garcia: “Saelemaekers e De Winter delusi dal fallimento Champions”

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