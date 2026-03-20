Il commissario tecnico del Belgio ha annunciato i giocatori convocati per le amichevoli contro Stati Uniti e Messico. La lista include diversi calciatori, tra cui De Bruyne e Lukaku, per i quali sono state prese decisioni specifiche. Sono stati chiamati anche altri giocatori di origine italiana, senza ulteriori dettagli sui motivi delle scelte. La selezione è stata comunicata ufficialmente prima delle due sfide in programma.

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© Calcionews24.com - Belgio, i convocati del ct Rudi Garcia per le sfide contro Stati Uniti e Messico: le decisioni su De Bruyne e Lukaku e gli altri ‘italiani’

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