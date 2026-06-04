Pulisic ha dichiarato che un calciatore non si valuta solo attraverso gol e assist, sottolineando l’importanza di altri aspetti del gioco. Ha parlato delle critiche ricevute e del suo orgoglio nel rappresentare gli Stati Uniti ai Mondiali. Inoltre, ha condiviso un aneddoto personale riguardo alla sua esperienza in campo, senza entrare in dettagli specifici. Ha anche espresso un’opinione su Pochettino, senza approfondire ulteriormente.

La stagione di Christian Pulisic può essere divisa in due parti: un girone di andata entusiasmante, con 8 gol e 2 assit e un girone di ritorno da incubo, con zero reti realizzate con la maglia del Milan nel 2026. Un calo di rendimento che ha fatto rumore anche in patria americana. L'attaccante statunitense, infatti, ha perso la fascia da capitano della Nazionale in favore del compagno Tim Ream. Nella prima amichevole di preparazione alla Coppa del Mondo contro il Senegal, tuttavia, Pulisic ha segnato un gol e servito a un assist, mandando un messaggio chiaro al Paese: Capitan America è pronto per i Mondiali. Il CT degli USA è Mauricio Pochettino, tecnico argentino che è finito sul taccuino del Milan, alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Pulisic: “Un giocatore non si misura solo in base a gol e assist. Pochettino? Ecco cosa penso di lui”

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