Nel weekend, il Milan ha conquistato una vittoria in trasferta contro Verona. Durante la partita, Rafael Leao ha fornito l'assist per il gol decisivo, mentre Christian Pulisic non ha inciso particolarmente. Un commento di un analista ha sottolineato come Leao abbia partecipato attivamente, mentre Pulisic si sia mostrato poco coinvolto, ritenendo il suo apporto complessivamente scarso. La partita ha visto un risultato positivo per i rossoneri, nonostante alcune prestazioni individuali non all’altezza.

Il Milan di Massimiliano Allegri, che era reduce da tre sconfitte (contro Lazio, Napoli e Udinese) in quattro partite, ha rialzato un po' la testa domenica pomeriggio al 'Bentegodi' battendo l'Hellas Verona di Paolo Sammarco sul suo campo. Un successo di 'corto muso', firmato al 41' da Adrien Rabiot sul suggerimento di Rafael Leão. Ha fatto discutere, nuovamente, la prestazione - negativa - di Christian Pulisic, bocciato praticamente in tutte le pagelle dei quotidiani sportivi del giorno dopo e bollato come peggiore in campo nella fila dei rossoneri. L'attaccante statunitense, in tutto il 2026 (15 partite disputate in campionato con il Diavolo), non ha mai segnato e ha fornito un solo assist.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pastore: “Leao a Verona fa assist, Pulisic neanche quello. Giocatore completamente spento”

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