Si è svegliato Pulisic! Primo gol del 2026 e assist per un ex Milan

Notizia in breve

Christian Pulisic ha segnato il suo primo gol del 2026 e fornito un assist durante la prima amichevole degli Stati Uniti in preparazione al Mondiale in casa. La partita si è svolta questa mattina e ha visto il giocatore protagonista fin dall'inizio, contribuendo in modo determinante alla vittoria della squadra. Si tratta del primo gol ufficiale del nuovo ciclo e di un assist per un ex giocatore del Milan.