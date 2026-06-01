Si è svegliato Pulisic! Primo gol del 2026 e assist per un ex Milan
Christian Pulisic ha segnato il suo primo gol del 2026 e fornito un assist durante la prima amichevole degli Stati Uniti in preparazione al Mondiale in casa. La partita si è svolta questa mattina e ha visto il giocatore protagonista fin dall'inizio, contribuendo in modo determinante alla vittoria della squadra. Si tratta del primo gol ufficiale del nuovo ciclo e di un assist per un ex giocatore del Milan.
Christian Pulisic non tradisce le attese ed è subito protagonista nella prima amichevole degli Stati Uniti in vista del Mondiale in casa. Il milanista segna un gol e fornisce un assist all'ex rossonero Dest nella vittoria per 3-2 contro il Senegal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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