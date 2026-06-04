Il Milan prepara il rinnovo del contratto di Pulisic, con l’obiettivo di prolungarlo fino al 2030. Il club intende offrire un aumento salariale significativo. La trattativa è in corso, ma non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle cifre definitive. Il giocatore è entrato a far parte della rosa nel corso dell’ultima stagione e il club desidera consolidare il suo ruolo nel progetto futuro.

Il club punta a prolungare il contratto di Pulisic fino al 2030 e prepara un importante adeguamento economico. I dettagli. Il Milan è determinato a trattenere Christian Pulisic e starebbe lavorando per definire una strategia che possa garantire la permanenza del talento statunitense anche nelle prossime stagioni. La dirigenza rossonera considera il numero 11 un elemento centrale del progetto tecnico e avrebbe intenzione di proporre un nuovo accordo con condizioni economiche migliorate. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato L’idea del club sarebbe quella di offrire a Pulisic uno stipendio da circa 6 milioni di euro netti a stagione, cifra che testimonia la volontà della società di valorizzare il giocatore e consolidarne il ruolo all’interno della rosa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Milan, pronto il rinnovo per Pulisic: i rossoneri vogliono costruire il futuro con l’americano

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