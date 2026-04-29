Dimarco Inter rinnovo in arrivo | quando scatta la clausola e come i nerazzurri vogliono costruire il suo futuro

L'Inter si appresta a esercitare la clausola di rinnovo per Federico Dimarco, considerato uno dei migliori assistman del campionato di Serie A. La società ha deciso di intervenire per garantire la permanenza del giocatore, che si è distinto per le sue prestazioni durante l’ultima stagione. La volontà è di consolidare il suo ruolo all’interno del progetto nerazzurro e pianificare il suo futuro con un nuovo accordo.

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