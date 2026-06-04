Il tecnico del Milan rischia di lasciare la squadra a causa di divergenze con il club, richieste non accolte e problemi con alcuni giocatori. Tra le cause ci sono anche questioni personali legate alla compagna dell’allenatore e tensioni con un attaccante chiave. Sono stati indicati alcuni nomi come possibili sostituti in caso di esonero. La situazione attuale potrebbe portare a cambiamenti nella guida tecnica nei prossimi giorni.

Uno dei nomi in cima alla lista di Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli per ricomporre l'organigramma del Milan è quello di Ralf Rangnick. L'attuale CT della Germania è stato individuato come profilo ideale per il ruolo di direttore tecnico, ma alcune divergenze emerse negli ultimi giorni rischiano di far saltare tutto. Matteo Moretto ha fatto il punto sullo stato della trattativa, spiegando come ci siano diversi elementi che potrebbero influenzare la scelta finale. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni rilasciate sul canale Youtube di Fabrizio Romano. "Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic stanno lavorando per individuare la soluzione migliore per il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Milan, problemi con Rangnick: così rischia di saltare tutto. Ecco i nomi dei possibili sostituti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IL MILAN PERDE IL CONTROLLO: Rangnick vuole tutto, Ibra rischia tutto

Notizie e thread social correlati

Milan, Allegri ai saluti? Ecco i possibili nomi dei sostitutiIl Milan potrebbe cambiare allenatore a causa di una stagione difficile, con una qualificazione in Champions League ancora incerta.

LIVE Milan – Rangnick detta le condizioni. Sfumato Iraola: ecco i possibili sostitutiIl Milan ha esonerato l’allenatore, il direttore sportivo e l’amministratore delegato, tra cui Allegri e Tare.

Temi più discussi: Milan, su Rangnick e allenatore si decide tutto in pochi giorni. Oggi l'incontro con Glasner; Il Milan di Rangnick: in panchina è corsa a tre. Oltre a Pochettino ci sono altri due nomi stranieri; Milan, il primo incontro con Glasner. Cardinale spinge per Rangnick responsabile dell'area tecnica, i dubbi di Ibra; Milan accelera, possibile incontro con Rangnick e Glasner.

Moretto: Rangnick in stand-by. Ci sono delle garanzie che chiede che cozzano con alcune vedute del Milan x.com

[Moretto] Ci sono colloqui in corso tra il Milan e Rangnick per il ruolo di direttore sportivo, tuttavia potrebbero sorgere problemi tra lui e Ibrahimovic. Il Milan incontrerà anche Glasner oggi. reddit

Ultimissime Milan live: dubbi sul futuro allenatore, con Rangnick è ancora tutto in stand-byUltimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate rossonero ... msn.com

Le condizioni di Rangnick al Milan: staff di una dozzina di persone e non solo. Ibra cosa farà?Gerry Cardinale e il suo braccio destro Massimo Calvelli sono ora fortemente orientati ad assegnare le chiavi del progetto sportivo a Ralf Rangnick. tuttomercatoweb.com